Томович поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с действующим чемпионом московским ЦСКА.

«Нас ждёт сложная серия против победителя регулярного чемпионата. Поэтому мы должны каждый матч проводить с максимальной концентрацией с первой до последней минуты и быть готовыми к жёсткой контактной игре. Рассчитываю, что мы сыграем вовлечённо, со страстью и покажем баскетбол, достойный этой стадии плей-офф», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, первый матч серии ЦСКА – «Локомотив» состоится сегодня, 12 мая, начало – в 19:30 мск.