Ян Веселы объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Центровой «Барселоны» и легенда европейского баскетбола Ян Веселы объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

36-летний чех выступает за «Барселону» с 2022 года, проведя за клуб 264 матча. В составе сине-гранатовых он выиграл чемпионат Испании (2023) и три Кубка Каталонии. Последние две игры он пропустил из-за дискомфорта в правом колене, но намерен помочь команде в оставшихся матчах регулярного чемпионата и плей-офф ACB.

Веселы был выбран шестым пиком драфта НБА 2011 года, провёл 162 матча в лиге за «Вашингтон Уизардс» и «Денвер Наггетс». Главных успехов добился в Европе: с «Фенербахче» выиграл Евролигу (2017), стал MVP сезона-2018/2019, трижды входил в первую символическую сборную турнира. За 15 сезонов в Евролиге он провёл 414 матчей и завершит карьеру абсолютным лидером по двухочковым попаданиям (1701), а также занимает четвёртое место по PIR (5481), шестое по очкам (4359), третье по подборам (1906) и перехватам (403).

