НБА поздравила Владислава Голдина с 25-летием

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальных сетях поздравила центрового «Майами Хит» Владислава Голдина с днём рождения. Россиянину сегодня, 12 мая, исполнилось 25 лет.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы поздравить Владислава Голдина из команды «Майами Хит» с 25‑летием!» — говорится в публикации в социальной сети Х.

Голдин стал игроком флоридской команды в 2025 году. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 центровой принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 0,8 очка (75% реализации двухочковых, 100% — штрафных), 1,0 подбора и 0,3 блок-шота за 2 минуты 40 секунд на площадке.