Атаман — о судьях пятого матча с «Валенсией»: доверяю этой бригаде

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман перед вылетом в Валенсию на пятый решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги выразил доверие судейской бригаде.

«Что касается судей, я хочу сказать, что мы должны забыть то, что случилось в предыдущих встречах. Я увидел, что на эту игру назначены три отличных арбитра, и считаю, что они самые успешные в сезоне. Нам не нужны никакие свистки — мы только хотим увидеть честную игру. Я доверяю этим трём судьям. Они хорошо отработали и в матчах, которые мы выиграли, и в тех, что проиграли. Мы должны сосредоточиться на своей игре.

Я советую своим игрокам верить в себя. У игроков «Валенсии» нет большого опыта, но они показали огромный характер. Мы должны принять два поражения, однако теперь мы готовы обыграть «Валенсию», — приводит слова Атамана издание Basket News.

Пятый матч пройдёт в Валенсии в среду.