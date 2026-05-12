«Люблю играть против сильных соперников». Хаджибегович — о серии с ЦСКА

Центровой баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Ален Хаджибегович поделился ожиданиями от старта полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Отличное! Думаем только о предстоящем полуфинале, много тренируемся. К началу серии будем полностью готовыми. Это была одна из моих первых игр в России, потому что самое начало сезона я пропустил из-за травмы. Мне тот матч понравился. Я вообще люблю играть против сильных соперников. Там на последней минуте разница была в одно владение. Мы могли перевести матч в овертайм или даже победить в основное время. Но они забили, мы нет – вот и всё.

Это баскетбол, надеюсь, мы свою удачу приберегли на плей-офф. Не бояться идти в контакт и чётко выполнять всё, что скажут тренеры. Одного слова мало, могу назвать двумя. Концентрация и единение. Поддержка болельщиков очень важна, особенно на выезде. Мы очень благодарны всем, кто придёт поболеть за нас 12 и 14 мая. Постараемся вас порадовать игрой и результатом», — приводит слова Хаджибеговича официальный сайт краснодарской команды.