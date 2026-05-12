Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможный обмен Адетокунбо — источник

Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможный обмен Адетокунбо — источник
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич попросил руководство команды не включать защитника Остина Ривза в потенциальные сделки, в том числе в возможный обмен на двукратного MVP Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс». Об этом заявил журналист Сэм Акик.

«Дончич дал понять «Лейкерс», что хотел бы продолжать играть с Ривзом. Помимо их близкой дружбы, Дончич верит в Ривиза как в долгосрочную опцию рядом с собой. Многочисленные источники в лиге подтвердили, что эта вера лучше всего проявилась, когда Дончич сказал людям в организации, что не хотел бы видеть Ривза включённым в любой потенциальный обмен на Янниса Адетокунбо. Дончич, по данным источников, предпочёл бы построение команды, вместе с собой, Ривзом и звёздой, которую «Лейкерс» могли бы приобрести», — приводит слова Акика The Athletic.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Дончич честно сказал о восстановлении. И стало ясно, почему «Лейкерс» не верят в чудо
Дончич честно сказал о восстановлении. И стало ясно, почему «Лейкерс» не верят в чудо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android