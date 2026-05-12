Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможный обмен Адетокунбо — источник

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич попросил руководство команды не включать защитника Остина Ривза в потенциальные сделки, в том числе в возможный обмен на двукратного MVP Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс». Об этом заявил журналист Сэм Акик.

«Дончич дал понять «Лейкерс», что хотел бы продолжать играть с Ривзом. Помимо их близкой дружбы, Дончич верит в Ривиза как в долгосрочную опцию рядом с собой. Многочисленные источники в лиге подтвердили, что эта вера лучше всего проявилась, когда Дончич сказал людям в организации, что не хотел бы видеть Ривза включённым в любой потенциальный обмен на Янниса Адетокунбо. Дончич, по данным источников, предпочёл бы построение команды, вместе с собой, Ривзом и звёздой, которую «Лейкерс» могли бы приобрести», — приводит слова Акика The Athletic.