Стивен Эй Смит: Брансон может стать величайшим игроком в истории «Нью-Йорк Никс»

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит заявил, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон может войти в историю клуба как величайший игрок, если приведёт команду к чемпионству.

«Если «Нью-Йорк Никс» выиграет конференцию, выйдет в финал и возьмёт его с Джейленом Брансоном, делающим то, что он делает, Джейлен Брансон войдёт в историю как величайший «Никербокер» всех времён. Лучше, чем Уолт «Клайд» Фрейзер, лучше, чем Бернард Кинг, лучше, чем Патрик Юинг.

Он войдёт в историю как величайший «Ник» всех времён, если принесёт чемпионство этому городу. Без сомнений», — сказал Смит в подкасте The Stephen A. Smith Show на YouTube.