ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер НБА объяснила, почему Редик выпустил Клебера в конце четвёртой игры с «Оклахомой»

Комментарии

Инсайдер ESPN Рамон Шелберн объяснила решение главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика выпустить на последнюю атаку в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (110:115, 0-4) Макси Клебера вместо Руи Хатимуры.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

«Объяснение, которое я слышала: Клебер вышел как заслоняющий. Кеннард — как отвлекающий манёвр (третий вариант). Эй Ар или Леброн должны были бросать. Смарт был разыгрывающим. Клебер — хороший заслоняющий и хорошо исполняет. Поэтому он находится на площадке вместо Руи. Ни тот, ни другой не должны были получать мяч. Кеннард появился на площадке вместо Руи из-за той угрозы, которую он создаёт», — написала Шелберн на своей странице в социальной сети X.

