Инсайдер НБА объяснила, почему Редик выпустил Клебера в конце четвёртой игры с «Оклахомой»

Инсайдер ESPN Рамон Шелберн объяснила решение главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика выпустить на последнюю атаку в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (110:115, 0-4) Макси Клебера вместо Руи Хатимуры.

«Объяснение, которое я слышала: Клебер вышел как заслоняющий. Кеннард — как отвлекающий манёвр (третий вариант). Эй Ар или Леброн должны были бросать. Смарт был разыгрывающим. Клебер — хороший заслоняющий и хорошо исполняет. Поэтому он находится на площадке вместо Руи. Ни тот, ни другой не должны были получать мяч. Кеннард появился на площадке вместо Руи из-за той угрозы, которую он создаёт», — написала Шелберн на своей странице в социальной сети X.