Определились чемпионы АСБ сезона-2025/2026

В Санкт-Петербурге завершился Суперфинал АСБ (Ассоциации студенческого баскетбола), который проходил с 9 по 10 мая.

В мужском финале команда Московского авиационного института (МАИ, Москва) обыграла команду Московской государственной академии физической культуры (МГАФК, Малаховка, Московская область) со счётом 65:63 и в первый раз в истории Ассоциации взяла золотые медали турнира. В матче за бронзу «ВОЕНМЕХ» (Санкт-Петербург) одержал победу над ГУТИД (Санкт-Петербург) со счётом 69:66.

Московский авиационный институт (МАИ) с трофеем Фото: АСБ

В символическую пятёрку вошли Александр Ермаков (ГУТИД), Никита Вяткин («ВОЕНМЕХ»), Валерий Щеголихин (МГАФК), Вячеслав Добровольский (МГАФК) и Тимур Филатов (МАИ-МБА). Самым результативным баскетболистом

стал Валерий Щеголихин (МГАФК). Награду самого ценного игрока (MVP) Суперфинала АСБ 2026 получил Семён Друганов (МАИ-МБА), набравший 23 очка и сделавший восемь подборов в финале.

В женском финале ГУТИД обыграл «УрФУ Сима-Ленд» (Екатеринбург) со счётом 73:61 и в третий раз в истории стал чемпионом АСБ. РУС «ГЦОЛИФК» (Москва) в матче за бронзу одолел «Кронверкских барсов» ИТМО (Санкт-Петербург) с результатом 67:59.

ГУТИД с трофеем Фото: АСБ

В символическую пятёрку вошли Дарья Иващенко (РУС «ГЦОЛИФК»), Екатерина Чёрная («УрФУ Сима-Ленд»), Анастасия Чекарёва («УрФУ Сима-Ленд»), Дарья Медведева («Кронверкские барсы» ИТМО) и Дэника Виноградова

(ГУТИД). Самой результативной баскетболисткой стала Анастасия Рыкова (ГУТИД). Награду самого ценного игрока (MVP) Суперфинала АСБ 2026 также получила Рыкова (ГУТИД), набравшая 28 очков и сделавшая восемь передач

и семь подборов в финале.