Центровой «Лейкерс» Эйтон рассказал о планах на будущее

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон в послематчевом интервью после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (110:115, 0-4) и окончания сезона заявил, что доверяет своё будущее агентам.

«Я не знаю, я доверяю своим агентам, вот и всё. Я действительно много не думаю об этом. Это не в моей власти, но, знаете, мне здесь всё равно нравится, болельщики и все, кто меня окружает, тренерский штаб — они очень хорошо ко мне относятся и относятся как к семье», — приводит слова Эйтона Basket News.

В регулярном чемпионате 27-летний центровой провёл 72 матча, набирая в среднем 12,5 очка при 67,1% реализации с игры.