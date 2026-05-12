ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Центровой «Лейкерс» Эйтон рассказал о планах на будущее

Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон в послематчевом интервью после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (110:115, 0-4) и окончания сезона заявил, что доверяет своё будущее агентам.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

«Я не знаю, я доверяю своим агентам, вот и всё. Я действительно много не думаю об этом. Это не в моей власти, но, знаете, мне здесь всё равно нравится, болельщики и все, кто меня окружает, тренерский штаб — они очень хорошо ко мне относятся и относятся как к семье», — приводит слова Эйтона Basket News.

В регулярном чемпионате 27-летний центровой провёл 72 матча, набирая в среднем 12,5 очка при 67,1% реализации с игры.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
