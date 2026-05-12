Пистиолис признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба турнира.

Под руководством греческого специалиста армейцы впервые с 2023 года стали победителями регулярки, одержав 37 побед при трёх поражениях.

Пистиолис возглавил команду перед стартом плей-офф сезона-2023/2024. За это время московский клуб завоевал чемпионство Единой лиги в 2024 и 2025 годах, а также выиграл Суперкубок 2024 года. В прошлом сезоне Пистиолис был наставником команды «Гостей» на Матче всех звёзд Единой лиги.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.