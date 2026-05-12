Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Единой лиге

Пистиолис признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба турнира.

Под руководством греческого специалиста армейцы впервые с 2023 года стали победителями регулярки, одержав 37 побед при трёх поражениях.

Пистиолис возглавил команду перед стартом плей-офф сезона-2023/2024. За это время московский клуб завоевал чемпионство Единой лиги в 2024 и 2025 годах, а также выиграл Суперкубок 2024 года. В прошлом сезоне Пистиолис был наставником команды «Гостей» на Матче всех звёзд Единой лиги.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Сейчас читают:
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android