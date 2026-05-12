ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Реал» Мадрид потерял двух центровых перед «Финалом четырёх» Евролиги

«Реал» Мадрид потерял двух центровых перед «Финалом четырёх» Евролиги
Мадридский «Реал» понёс кадровые потери накануне «Финала четырёх» Евролиги. Из-за травм матчи пропустят центровые Уолтер Тавареш и Алексей Лень.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
06 мая 2026, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Тавареш получил разрыв медиальной коллатеральной связки левого колена в первой встрече четвертьфинальной серии с «Хапоэлем» и выбыл на длительный срок. В текущем сезоне португальский центровой в среднем набирал 9,8 очка, 6,8 подбора и 1,9 блок-шота за игру.

Лень из-за травмы стопы также не поможет команде в финальной стадии турнира. В 23 матчах регулярного чемпионата украинский центровой проводил на площадке ограниченное время, набирая три очка и два подбора в среднем за игру.

