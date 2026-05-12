«Реал» Мадрид потерял двух центровых перед «Финалом четырёх» Евролиги

Мадридский «Реал» понёс кадровые потери накануне «Финала четырёх» Евролиги. Из-за травм матчи пропустят центровые Уолтер Тавареш и Алексей Лень.

Тавареш получил разрыв медиальной коллатеральной связки левого колена в первой встрече четвертьфинальной серии с «Хапоэлем» и выбыл на длительный срок. В текущем сезоне португальский центровой в среднем набирал 9,8 очка, 6,8 подбора и 1,9 блок-шота за игру.

Лень из-за травмы стопы также не поможет команде в финальной стадии турнира. В 23 матчах регулярного чемпионата украинский центровой проводил на площадке ограниченное время, набирая три очка и два подбора в среднем за игру.