ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич впечатлён новым владельцем «Лейкерс» — источник

Лука Дончич впечатлён новым владельцем «Лейкерс» — источник
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич впечатлён уровнем общения с новым владельцем команды Марком Уолтером. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на журналиста Сэма Эмика. Уолтер приобрёл контрольный пакет акций «Лейкерс» у семьи Басс примерно за $ 10 млрд.

«У Дончича были регулярные контакты с новым владельцем «Лейкерс» Марком Уолтером, и он был впечатлён уровнем коммуникации. Дончич также упомянул, насколько хорошо Уолтер приобрёл контрольный пакет акций «Лейкерс» у семьи Басс примерно за $ 10 млрд., по его мнению, «Лейкерс» играли в марте, когда команда одержала 15 побед при двух поражениях», — приводит слова Эмика The Athletic.

Напомним, Дончич получил повреждение в начале апреля. Словенский разыгрывающий пропустил концовку регулярного чемпионата и плей-офф.

