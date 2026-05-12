Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк скончался в возрасте 29 лет

Форвард «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет, сообщает TMZ. О причинах смерти не сообщается.

Кларк был выбран «Мемфисом» под 21-м номером на драфте НБА 2019 года и провёл все семь сезонов своей карьеры в этом клубе.

В апреле 2026 года Кларк был арестован в округе Кросс, штат Арканзас, по обвинению в хранении запрещённых веществ, а также в превышении скорости и неправильном обгоне. На следующий день он был освобождён под залог.

Канадский центровой начинал студенческую карьеру в «Сан-Хосе Стэйт», затем выступал за «Гонзагу». Кларк вместе с Джа Морантом был самым давним игроком в составе «Гриззлиз».

