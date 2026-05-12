Статистика и достижения скончавшегося 29-летнего Брэндона Кларка

Во вторник, 12 мая, стало известно, что скончался 29-летний канадский форвард Брэндон Кларк, игравший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с достижениями и статистикой игрока.

206-сантиметровый форвард стал игроком «Мемфиса» после драфта 2019 года, где был выбран «Оклахома-Сити Тандер» под 21-м номером и обменян в стан «Гриззлиз». В 2019-м стал самым ценным игроком (MVP) летней лиги, а также MVP финала турнира того же года.

В 2019 году попал в третью символическую сборную студенческого турнира NCAA.

Лучшим для Кларка сезоном в НБА стал дебютный в 2019 году, где он принял участие в 58 играх (четыре в старте), набирая в среднем 12,1 очка, 5,9 подбора, 1,4 передачи, 0,6 перехвата, 0,8 блок-шота и 0,9 потери. В сезоне-2021/2022 он провёл самое большое количество игр за клуб — 64.

В сезоне-2025/2026 выходил на паркет лишь дважды, набирая 4,0 очка, 3,0 подбора, 0,5 передачи, 1,0 перехвата.