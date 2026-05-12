«Мемфис» выступил с заявлением после информации о смерти Брэндона Кларка

«Мемфис Гриззлиз» опубликовал официальное заявление в связи с уходом из жизни форварда команды Брэндона Кларка.

«Мы убиты горем из-за трагической утраты Брэндона Кларка. Брэндон был выдающимся товарищем по команде и ещё более хорошим человеком, чьё влияние на организацию и общество «Мемфиса» не будет забыто. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким в это трудное время», — говорится в заявлении «Гриззлиз».

Кларк был выбран «Мемфисом» под 21-м номером на драфте НБА 2019 года и провёл все семь сезонов своей карьеры в этом клубе.

Лучшим для Кларка сезоном в НБА стал дебютный в 2019 году, где он принял участие в 58 играх (четыре – в старте), набирая в среднем 12,1 очка, 5,9 подбора, 1,4 передачи, 0,6 перехвата, 0,8 блок-шота и 0,9 потери. В сезоне-2021/2022 он провёл самое большое количество игр за клуб — 64.