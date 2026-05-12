«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в первом матче полуфинала плей-офф Единой лиги

Во вторник, 12 мая, в Москве состоялся первый матч второго раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 88:97 (23:18, 20:24, 22:20, 18:21, 5:14) ОТ проиграли гостям из Краснодара.

В составе московской команды отличился американский форвард Антониус Кливленд — 14 очков, один подбор и три перехвата при коэффициенте эффективности «+11».

В составе гостей 20 очков набрал катарский центровой Ален Хаджибегович, 19 баллов в активе российского баскетболиста Всеволода Ищенко.

Следующий матч в этой серии состоится 14 мая.