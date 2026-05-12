Результаты матчей плей-офф Единой лиги 12 мая

Во вторник, 12 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся второй игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом.

Результат четвертьфинальной встречи плей-офф Единой лиги 12 мая:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 88:97 ОТ (0-1).

«Локомотив-Кубань» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Второй матч состоится 14 мая в Москве.

Перед началом встречи стало известно, что главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Единой лиге.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.