В НБА отреагировали на смерть 29-летнего игрока «Мемфиса» Брэндона Кларка

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер выпустил заявление в связи со смертью 29-летнего канадского форварда Брэндона Кларка, выступавшего с 2019 года за коллектив «Мемфис Гриззлиз».

«Мы опустошены, узнав о смерти Брэндона Кларка. Будучи одним из самых опытных игроков «Гриззлиз», Брэндон был любимым товарищем по команде и лидером, который играл с огромной страстью и характером. Наши мысли и соболезнования с семьёй Брэндона, его друзьями и организацией «Гриззлиз», — приводит слова Сильвера пресс-служба турнира.

206-сантиметровый форвард стал игроком «Мемфиса» после драфта 2019 года, где был выбран «Оклахома-Сити Тандер» под 21-м номером и обменян в стан «Гриззлиз». В 2019-м стал самым ценным игроком (MVP) Летней лиги, а также MVP финала турнира того же года.