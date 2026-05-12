Тренер ЦСКА Пистиолис высказался о поражении в первом матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение своей команды от краснодарского «Локомотива-Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (88:97) ОТ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Прежде всего поздравляю «Локомотив-Кубань» — они сегодня заслуженно победили. Они хотели победить и сражались сегодня больше, чем мы. Считаю, что мы сегодня создавали хорошие броски, которые исполняли хорошие снайперы. И когда мы стали не попадать, то неправильно реагировали на эти ситуации, и это прежде всего повлияло на нашу собранность в защите.

Теперь нужно вернуться к доске для комбинаций, посмотреть, что мы можем изменить к следующему матчу. Надеюсь, что получим ещё бо́льшую поддержку от наших болельщиков. Мы хотим больше людей видеть в зале, потому что это плей-офф, это полуфинал, и нам нужны полные трибуны», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

