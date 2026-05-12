Тренер «Локомотива» Томович: мы сражались все 45 минут — это стало ключевым фактором

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович подвёл итоги выездной победы над ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (97:88) ОТ.

«Перед началом этого матча я говорил, что это плей-офф и здесь будет жёсткая игра на протяжении всей игры. Поздравляю ЦСКА с тем, как он боролся, но в это же время я горд за свою команду. Мы оставались в игре и держались даже тогда, когда уступали в счёте. Мы сражались на протяжении всех 45 минут, это стало ключевым фактором для сегодняшнего исхода. Мы продолжаем эту серию, которая будет очень долгой, будем думать над тем, какие вещи можем делать лучше. Очень требовательно, что через 48 часов ты вновь уже должен выходить на паркет, но в этой ситуации находятся обе команды. Будем готовы к реакции ЦСКА, постараемся сыграть ещё более жёстко», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.