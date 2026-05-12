Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локомотива» Томович: мы сражались все 45 минут — это стало ключевым фактором

Тренер «Локомотива» Томович: мы сражались все 45 минут — это стало ключевым фактором
Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович подвёл итоги выездной победы над ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (97:88) ОТ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Перед началом этого матча я говорил, что это плей-офф и здесь будет жёсткая игра на протяжении всей игры. Поздравляю ЦСКА с тем, как он боролся, но в это же время я горд за свою команду. Мы оставались в игре и держались даже тогда, когда уступали в счёте. Мы сражались на протяжении всех 45 минут, это стало ключевым фактором для сегодняшнего исхода. Мы продолжаем эту серию, которая будет очень долгой, будем думать над тем, какие вещи можем делать лучше. Очень требовательно, что через 48 часов ты вновь уже должен выходить на паркет, но в этой ситуации находятся обе команды. Будем готовы к реакции ЦСКА, постараемся сыграть ещё более жёстко», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.

Сейчас читают:
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android