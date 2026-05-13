Центровой «Локомотива» Хантер: мы смогли начать полуфинальную серию так, как хотели

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (97:88) ОТ и объяснил, как удалось остановить лидеров армейцев.

– Как оценишь игру?

– Было сложно, но мы смогли начать полуфинальную серию так, как хотели. Конечно, это только первый шаг из четырёх, однако за сегодняшнюю игру надо похвалить всю нашу команду. Теперь до самого конца сезона каждая следующая игра будет более напряжённой, чем предыдущая – надо быть к этому готовыми.

– Каспер Уэйр набрал три очка, Мело Тримбл реализовал один бросок с игры из 15. Как удалось остановить лидеров ЦСКА?

– Мы постарались не давать им свободного пространства, затруднить для них каждую секунду владения мячом. Сегодня нам это удалось, и мы выиграли, теперь надо сохранить такой настрой, – сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.