Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хантер рассказал, за счёт чего «Локомотив» сделал рывок в начале овертайма

Хантер рассказал, за счёт чего «Локомотив» сделал рывок в начале овертайма
Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал о своём обращении к врачам в концовке четвёртой четверти первого матча полуфинальной серии с ЦСКА (97:88) ОТ, а также объяснил, за счёт чего «Локо» сделал рывок в овертайме.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

— В конце четвёртой четверти ты обратился к врачам. Что произошло?
— Ничего особенного, просто судороги. Наверное, недостаточно пил воды по ходу матча. Мне быстро стало полегче, и я сказал, что готов выйти и довести встречу до победы.

— За счёт чего «Локомотив» сделал рывок в начале овертайма?
– Мы на это и рассчитывали – поскорее оторваться как можно дальше, чтобы потом контролировать ход игры. Поэтому постарались свести потери к минимуму, играть в командное нападение и брать все подборы хотя бы на своём щите.

— Слышно ли тебе было краснодарский фан-сектор?
– Я с начала сезона говорю, что ценю каждого, кто приходит на трибуны в цветах «Локо». Рад, что сегодня таких людей было много, — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android