Хантер рассказал, за счёт чего «Локомотив» сделал рывок в начале овертайма

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер рассказал о своём обращении к врачам в концовке четвёртой четверти первого матча полуфинальной серии с ЦСКА (97:88) ОТ, а также объяснил, за счёт чего «Локо» сделал рывок в овертайме.

— В конце четвёртой четверти ты обратился к врачам. Что произошло?

— Ничего особенного, просто судороги. Наверное, недостаточно пил воды по ходу матча. Мне быстро стало полегче, и я сказал, что готов выйти и довести встречу до победы.

— За счёт чего «Локомотив» сделал рывок в начале овертайма?

– Мы на это и рассчитывали – поскорее оторваться как можно дальше, чтобы потом контролировать ход игры. Поэтому постарались свести потери к минимуму, играть в командное нападение и брать все подборы хотя бы на своём щите.

— Слышно ли тебе было краснодарский фан-сектор?

– Я с начала сезона говорю, что ценю каждого, кто приходит на трибуны в цветах «Локо». Рад, что сегодня таких людей было много, — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.