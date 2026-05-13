Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал поражение ЦСКА в первом матче полуфинала

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал первый матч полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (88:97) ОТ. По словам функционера, кубанская команда выглядела ярче, функциональнее и мощнее, а у армейцев не нашлось лидера в решающий момент.

«Первые матчи полуфинальных серий вернули нам очень крутой баскетбол, с обилием контакта и борьбы. Что видно невооружённым глазом, так это то, что к стадии плей-офф команды подошли по-разному. Сегодня намного ярче, функциональнее, энергичнее и мощнее выглядела кубанская команда, нежели ЦСКА. Контакта было очень много – на грани фола и у того, и у другого коллектива. Была очень плотная и активная защита с разменами, но более дисциплинированно в обороне сыграли краснодарцы.

Обе команды выиграли свои четвертьфинальные серии 3-0, но, видимо, подготовка была разной. Потому что ЦСКА славится своей задней линией, а она сегодня ничего не показала, и атака захлебнулась именно в конце, в овертайме. Не нашлось лидера у армейцев, который традиционно взял бы инициативу на себя, как это делали Мело или Каспер. Сегодня у обоих не пошло. При этом также видно, что Хаджибегович очень серьёзно помогает «Локо» в «краске», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.