Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко: в плей-офф начинается баскетбол совершенно другого качества и уровня

Кущенко: в плей-офф начинается баскетбол совершенно другого качества и уровня
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги первых матчей полуфинальных серий плей-офф, отметив, что в обеих встречах команды показали баскетбол принципиально иного качества, а сами серии выглядят крайне интригующими.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Напрашивается вывод, что в плей-офф начинается баскетбол совершенно другого качества и уровня. Это как две разные философии: регулярный чемпионат и плей-офф. За это мы и любим баскетбол. Этот сезон уникален: впервые оба первых матча полуфинальных серий начинаются с овертаймов. И особенность плей-офф заключается в том, что такие команды как «Зенит», «Локомотив», немного даже УНИКС – которые теряли игроков из-за травм, приобретали новых – перестроились и как будто превратились в новые коллективы.

И самое главное для лиги, что эти полуфинальные серии выглядят сейчас очень интригующими и пройдут до четырёх побед. Поэтому могу только поздравить наших болельщиков и всех нас с тем, как стартовали полуфинальные игры. Нас ждёт крутая баскетбольная история на протяжении почти всего мая», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Есть ли шансы остановить такой ЦСКА в плей-офф? «Локомотив-Кубань» попробует
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android