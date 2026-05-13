Кущенко: в плей-офф начинается баскетбол совершенно другого качества и уровня

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги первых матчей полуфинальных серий плей-офф, отметив, что в обеих встречах команды показали баскетбол принципиально иного качества, а сами серии выглядят крайне интригующими.

«Напрашивается вывод, что в плей-офф начинается баскетбол совершенно другого качества и уровня. Это как две разные философии: регулярный чемпионат и плей-офф. За это мы и любим баскетбол. Этот сезон уникален: впервые оба первых матча полуфинальных серий начинаются с овертаймов. И особенность плей-офф заключается в том, что такие команды как «Зенит», «Локомотив», немного даже УНИКС – которые теряли игроков из-за травм, приобретали новых – перестроились и как будто превратились в новые коллективы.

И самое главное для лиги, что эти полуфинальные серии выглядят сейчас очень интригующими и пройдут до четырёх побед. Поэтому могу только поздравить наших болельщиков и всех нас с тем, как стартовали полуфинальные игры. Нас ждёт крутая баскетбольная история на протяжении почти всего мая», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.