Центровой «Локо» Хантер: во втором матче с ЦСКА потребуется ещё больше жёсткости

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился планами на восстановление и рассказал, как команде нужно действовать во второй встрече полуфинальной серии с ЦСКА.

– Как надо будет действовать в матче №2 для победы?

– Я уверен, что от нас потребуется ещё больше жёсткости и собранности. Сегодня мы нанесли сопернику чувствительный удар. Очевидно, что во второй встрече они будут стремиться ответить нам так, чтобы уже мы чувствовали себя в слабой позиции. Поэтому надо будет выдержать их напор с первых минут и дать достойный ответ.

– Как будешь восстанавливаться?

– Хорошо поем, буду пить много воды, сделаю ледяные компрессы – и, пожалуй, пересмотрю сегодняшний матч.