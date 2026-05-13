Центровой «Локо» Хантер: во втором матче с ЦСКА потребуется ещё больше жёсткости

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился планами на восстановление и рассказал, как команде нужно действовать во второй встрече полуфинальной серии с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

– Как надо будет действовать в матче №2 для победы?
– Я уверен, что от нас потребуется ещё больше жёсткости и собранности. Сегодня мы нанесли сопернику чувствительный удар. Очевидно, что во второй встрече они будут стремиться ответить нам так, чтобы уже мы чувствовали себя в слабой позиции. Поэтому надо будет выдержать их напор с первых минут и дать достойный ответ.

Как будешь восстанавливаться?
– Хорошо поем, буду пить много воды, сделаю ледяные компрессы – и, пожалуй, пересмотрю сегодняшний матч.

