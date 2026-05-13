«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» и повёл в серии. У Вембаньямы — дабл-дабл

Утром 13 мая завершился пятый матч 1/4 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:97. Счёт в серии 3-2 в пользу «Сан-Антонио».

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл: 27 очков, 17 подборов. Также в его активе пять передач. Также дабл-дабл сделал защитник Дилан Харпер — 12 очков, 10 подборов.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков. Дабл-дабл оформил форвард Джулиус Рэндл — 17 очков, 10 подборов.

Следующий матч между командами состоится 15 мая в Миннесоте.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела «Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».