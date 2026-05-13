Сан-Антонио Спёрс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 13 мая 2026, счет 126:97, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» и повёл в серии. У Вембаньямы — дабл-дабл
Утром 13 мая завершился пятый матч 1/4 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:97. Счёт в серии 3-2 в пользу «Сан-Антонио».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
126 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Фокс - 18, Касл - 17, Харпер - 12, Васселл - 12, Шампани - 8, Олиник - 3, Брайант - 3, Уотерс III - 3, Бийомбо - 2, Маклафлин, Корнет, Пламли, Барнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Макдэниелс - 17, Рэндл - 17, Досунму - 16, Рид - 12, Конли - 5, Гобер - 4, Беранже - 3, Шеннон - 2, Андерсон - 1, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Хиланд, Пуллин, Кларк, Фриман, Зикарски

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл: 27 очков, 17 подборов. Также в его активе пять передач. Также дабл-дабл сделал защитник Дилан Харпер — 12 очков, 10 подборов.

В составе гостей наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков. Дабл-дабл оформил форвард Джулиус Рэндл — 17 очков, 10 подборов.

Следующий матч между командами состоится 15 мая в Миннесоте.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела «Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

