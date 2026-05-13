Стив Керр продлил контракт с «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» объявил о продлении на два года контракта с главным тренером Стивом Керром.

После того, как 60-летний американец достиг соглашения по сделке на прошлых выходных, клуб сделал официальное заявление.

«Я благодарен за возможность продолжать тренировать эту команду. Эта организация значила для меня очень много на протяжении последних 12 лет — от владельцев до наших игроков, тренерского штаба и болельщиков. Быть частью чего-то столь особенного — невероятная привилегия. Я рад продолжать бороться с этой группой», — приводит слова Керра официальный сайт «Голден Стэйт».

60-летний специалист возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года, приведя команду к четырём чемпионским титулам, рекордным 73 победам в сезоне и шести выходам в финал НБА.

У Керра 604 победы и 353 поражения в регулярных чемпионатах и баланс 104-48 в плей-офф. Керр был признан тренером года в сезоне-2015/2016. «Голден Стэйт» завоевал свой последний чемпионский титул в 2022 году.

В текущем сезоне «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон на стадии плей-ин, уступив «Финикс Санз» (96:111).