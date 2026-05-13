НБА: результаты игр плей-офф на 13 мая

В ночь на 13 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр плей-офф на 12 мая:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 112:103 (счёт в серии 3-2);

Накануне, стал известен второй полуфиналист плей-офф НБА — «Оклахома-Сити». Соперник«Тандер» в финале Западной конференции определится в паре «Сан-Антонио» — «Миннесота Тимбервулвз».

Позавчера стал известен первый полуфиналист плей-офф НБА — «Нью-Йорк Никс» всухую закрыл серию с «Филадельфией Сиксерс» — 4-0. «Никс» сразятся с победителем пары «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» (счёт в серии 2-2).

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».