УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Вембаньяма прокомментировал инцидент с ударом локтем Наза Рида

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заявил, что уже забыл о своём удалении в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», когда он был удалён за удар локтем Наза Рида.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Это было две игры назад. Сейчас плей-офф. Я сосредоточен. Я был сосредоточен на сегодняшней игре, а сейчас я сосредоточен на игре в Миннесоте через три дня. Это плей-офф. Нужно двигаться дальше, и я должен заботиться о своей команде. Очень-очень хотел вернуться на площадку. Я был свеж и чувствовал себя хорошо, но, честно говоря, трудно сказать, было ли это связано только с пятой игрой. Очевидно, я буду взволнован, у меня будут бабочки в животе, так что волнение — это нечто ненормальное на этой стадии плей-офф», — приводит слова Вембаньямы Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
