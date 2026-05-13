Вембаньяма прокомментировал инцидент с ударом локтем Наза Рида

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заявил, что уже забыл о своём удалении в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», когда он был удалён за удар локтем Наза Рида.

«Это было две игры назад. Сейчас плей-офф. Я сосредоточен. Я был сосредоточен на сегодняшней игре, а сейчас я сосредоточен на игре в Миннесоте через три дня. Это плей-офф. Нужно двигаться дальше, и я должен заботиться о своей команде. Очень-очень хотел вернуться на площадку. Я был свеж и чувствовал себя хорошо, но, честно говоря, трудно сказать, было ли это связано только с пятой игрой. Очевидно, я буду взволнован, у меня будут бабочки в животе, так что волнение — это нечто ненормальное на этой стадии плей-офф», — приводит слова Вембаньямы Basket News.