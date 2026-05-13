В среду, 13 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 13 мая:

19:00 — УНИКС — «Зенит» (счёт в серии 1-0).

«Локомотив-Кубань», ЦСКА, УНИКС и «Зенит» вышли в полуфинал Единой лиги. Краснодарский и московский клубы завершили свои серии со счётом 3-0, а УНИКС стал первым полуфиналистом турнира, также выиграв серию всухую. «Зенит» в четвертьфинале обыграл «Уралмаш» со счётом 3-1. В полуфинале действующий чемпион сыграет с «Локомотивом-Кубань», а УНИКС встретится с петербургским «Зенитом».