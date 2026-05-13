Евролига: расписание матчей плей-офф на 13 мая

В среду, 13 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание игр на 13 мая (время московское):

22:00. «Валенсия» — «Панатинаикос» (счёт в серии 2-2).

В «Финал четырёх» уже вышли три команды — греческий «Олимпиакос», который единственный в 1/4 финала не потерпел ни одного поражения, обыграв «Монако» со счётом 3-0, мадридский «Реал», закрывший серию с «Хапоэлем» из Тель-Авива — 3-1, и турецкий «Фенербахче».