Энтони Эдвардс прокомментировал игру Вембаньямы в пятом матче серии плей-офф

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал игру центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

«На некоторые действия Вембаньямы просто не было ответа», — приводит слова Эдвардса Clutch Points.

Сам Вембаньяма, который оформил дабл-дабл, стал самым результативным игроком матча — 27 очков, 17 подборов. Также в его активе пять передач.

Следующий матч в серии состоится в ночь на 16 мая в Миннесоте. После пяти игр «Сан-Антонио» лидирует в серии со счётом 3-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».