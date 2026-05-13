Чарания: НБА завершила расследование по «Милуоки» и Адетокунбо

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) подвела итоги разбирательства конфликта между клубом «Милуоки Бакс» и форвардом Яннисом Адетокунбо. Лига не нашла оснований для применения каких-либо санкций к команде или игроку.

Напомним, в конце сезона возник конфликт: Адетокунбо настаивал, что готов играть после травмы, однако клуб не выпускал его на площадку, ссылаясь на медицинский протокол. Профсоюз игроков поддержал Янниса, после чего НБА начала расследование.

Греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.