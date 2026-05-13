Карданахишвили: ЦСКА станет чемпионом Единой лиги

Разыгрывающий защитник «Уралмаша» и сборной России Антон Карданахишвили считает, что московский ЦСКА является главным фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ, но конкуренцию ему способен составить казанский УНИКС.

«Я думаю, УНИКС может составить конкуренцию ЦСКА, но именно ЦСКА станет чемпионом», — приводит слова Карданахишвили ТАСС.

В полуфинальных сериях ЦСКА играет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», а УНИКС — с петербургским «Зенитом».

Напомним, в первом матче серии ЦСКА уступил «Локомотиву» в овертайме со счётом 88:97. Следующий матч в серии состоится 14 мая в Москве.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.