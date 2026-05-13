Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Карданахишвили: ЦСКА станет чемпионом Единой лиги

Разыгрывающий защитник «Уралмаша» и сборной России Антон Карданахишвили считает, что московский ЦСКА является главным фаворитом плей-офф Единой лиги ВТБ, но конкуренцию ему способен составить казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Я думаю, УНИКС может составить конкуренцию ЦСКА, но именно ЦСКА станет чемпионом», — приводит слова Карданахишвили ТАСС.

В полуфинальных сериях ЦСКА играет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», а УНИКС — с петербургским «Зенитом».

Напомним, в первом матче серии ЦСКА уступил «Локомотиву» в овертайме со счётом 88:97. Следующий матч в серии состоится 14 мая в Москве.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

