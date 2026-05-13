Форвард БК «Зенит» Карасёв: желаю, чтобы Кубок РПЛ вернулся в Санкт-Петербург

Баскетболист петербургского «Зенита» Сергей Карасёв пожелал одноимённой футбольной команде одержать победу в чемпионате России, отметив, что шансы на титул очень велики.

«Да я в принципе всегда слежу за футболом, он мне очень интересен. Смотрел как раз последнюю игру «Краснодара» с «Динамо». Лунёв с Сергеевым очень помогли «Зениту». Теперь осталось дело за малым… Но как за малым? Нужно побеждать! Даже ничья устраивает, если не ошибаюсь. Всё в их руках. Желаю, чтобы кубок вернулся в Санкт-Петербург. Шансы очень большие. С Сергеем Богдановичем — не суперблизко общаемся, но знаем друг друга, находимся в хороших отношениях. Также с Толиком Тимощуком. Поддерживаю связь с ними и всегда очень рад, когда они побеждают, добиваются хороших результатов. Поэтому всячески желаю успехов в последней игре сезона, самой важной. Они после нас играют? Если после нас сыграют, то обязательно, конечно, посмотрю. Буду всячески ребят поддерживать», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».