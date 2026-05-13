Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Наз Рид прокомментировал решение НБА не наказывать Вембаньяму за удар локтем

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид прокомментировал решение НБА не наказывать дополнительно Виктора Вембаньяму за удар локтем, из-за которого француз был удалён в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф. Рид заявил, что его главное желание — просто играть в баскетбол.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Фокс - 18, Касл - 17, Харпер - 12, Васселл - 12, Шампани - 8, Олиник - 3, Брайант - 3, Уотерс III - 3, Бийомбо - 2, Маклафлин, Корнет, Пламли, Барнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Макдэниелс - 17, Рэндл - 17, Досунму - 16, Рид - 12, Конли - 5, Гобер - 4, Беранже - 3, Шеннон - 2, Андерсон - 1, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Хиланд, Пуллин, Кларк, Фриман, Зикарски

«Я счастлив. Я просто хочу иметь возможность играть в полном, здоровом составе. Мне всё равно, я просто хочу играть в баскетбол», — приводит слова Рида Clutch Points.

Напомним, Вембаньяма был удалён в четвёртой игре, но избежал дисквалификации. «Сан-Антонио» лидирует в серии (3-2). Шестой матч состоится в ночь на 16 мая в Миннесоте.

