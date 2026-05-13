Наз Рид прокомментировал решение НБА не наказывать Вембаньяму за удар локтем

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид прокомментировал решение НБА не наказывать дополнительно Виктора Вембаньяму за удар локтем, из-за которого француз был удалён в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф. Рид заявил, что его главное желание — просто играть в баскетбол.

«Я счастлив. Я просто хочу иметь возможность играть в полном, здоровом составе. Мне всё равно, я просто хочу играть в баскетбол», — приводит слова Рида Clutch Points.

Напомним, Вембаньяма был удалён в четвёртой игре, но избежал дисквалификации. «Сан-Антонио» лидирует в серии (3-2). Шестой матч состоится в ночь на 16 мая в Миннесоте.