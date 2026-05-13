Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Источник: обследование в Испании выявило, что травма Дончича оказалась серьёзнее

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустил весь плей-офф НБА из-за травмы задней поверхности бедра второй степени, которая, согласно новым данным, оказалась серьёзнее первоначального диагноза.

«Хотя МРТ, проведённая в Далласе, первоначально показала растяжение нижней части подколенного сухожилия 2-й степени, дальнейшее медицинское обследование в Испании выявило более глубокую и серьёзную травму подколенного сухожилия», — сообщает корреспондент The Athletic Дэн Войк.

Ранее словенский баскетболист отправился в Испанию для прохождения специализированного лечения, включавшего PRP-терапию и процедуры со стволовыми клетками.

