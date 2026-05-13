Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Ищенко — о победе над ЦСКА: все силы отдали игре, но очень довольны результатом

Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился впечатлениями от победы в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ над ЦСКА (97:88) ОТ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Все силы отдали игре, но очень довольны результатом. Было много ошибок, но мы планировали, что если будем играть с хорошей энергией, с огромной самоотдачей, то некоторые ошибки нам простятся и всё получится. В итоге не всё получилось, но мы победили. Отчасти доволен своей игрой, отчасти нет. Можно всегда сыграть лучше. Где-то в защите пропустил, где-то в нападении сыграл не так, как хотелось, но это игра, ошибки случаются, нужно просто постараться их забыть, переключиться и играть дальше», — приводит слова Ищенко официальный сайт краснодарского клуба.

