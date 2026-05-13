Ищенко — о победе над ЦСКА: все силы отдали игре, но очень довольны результатом

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился впечатлениями от победы в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ над ЦСКА (97:88) ОТ.

«Все силы отдали игре, но очень довольны результатом. Было много ошибок, но мы планировали, что если будем играть с хорошей энергией, с огромной самоотдачей, то некоторые ошибки нам простятся и всё получится. В итоге не всё получилось, но мы победили. Отчасти доволен своей игрой, отчасти нет. Можно всегда сыграть лучше. Где-то в защите пропустил, где-то в нападении сыграл не так, как хотелось, но это игра, ошибки случаются, нужно просто постараться их забыть, переключиться и играть дальше», — приводит слова Ищенко официальный сайт краснодарского клуба.