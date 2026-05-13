Ищенко назвал главные причины рывка «Локомотива-Кубань» в овертайме с ЦСКА

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко рассказал, за счёт чего его команда смогла сделать рывок в овертайме первого матча полуфинальной серии с ЦСКА (97:88) ОТ, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Рывок в овертайме сделали за счёт хорошей защиты, самоотдачи и борьбы на подборах. ЦСКА очень хорошо идёт на подбор в нападении, и мы постарались всей командой этот компонент игры контролировать. Опять же, что-то не получилось, но мы боролись. Я думаю, они и так на каждую игру выходят гипермотивированными. А нам нужно просто стараться сыграть так же в плане энергии, коммуникации и веры друг в друга, а остальное, я думаю, придёт.

Только самые тёплые слова болельщикам. Спасибо большое за то, что нас поддерживаете в Москве в этот важный для нас период. Нам очень приятно, вас было слышно практически всю игру. Может, только кроме тех моментов, когда мы сами громче на площадке кричали. Но, опять же, мы очень вам благодарны за поддержку», — приводит слова Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».