Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Ищенко назвал главные причины рывка «Локомотива-Кубань» в овертайме с ЦСКА

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко рассказал, за счёт чего его команда смогла сделать рывок в овертайме первого матча полуфинальной серии с ЦСКА (97:88) ОТ, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

«Рывок в овертайме сделали за счёт хорошей защиты, самоотдачи и борьбы на подборах. ЦСКА очень хорошо идёт на подбор в нападении, и мы постарались всей командой этот компонент игры контролировать. Опять же, что-то не получилось, но мы боролись. Я думаю, они и так на каждую игру выходят гипермотивированными. А нам нужно просто стараться сыграть так же в плане энергии, коммуникации и веры друг в друга, а остальное, я думаю, придёт.

Только самые тёплые слова болельщикам. Спасибо большое за то, что нас поддерживаете в Москве в этот важный для нас период. Нам очень приятно, вас было слышно практически всю игру. Может, только кроме тех моментов, когда мы сами громче на площадке кричали. Но, опять же, мы очень вам благодарны за поддержку», — приводит слова Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

