Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Валенсия — Панатинаикос: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

«Валенсия» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

В среду, 13 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится заключительный игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт пятая встреча с участием испанского клуба «Валенсия» и греческого коллектива «Панатинаикос» из Афин. Матч начнётся в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча Евролиги «Валенсия» — «Панатинаикос» в России принадлежат Okko.
Евролига . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Греческие баскетболисты одержали две победы в Испании, но затем дважды уступили на своём домашнем паркете в Афинах. Победитель сегодняшнего матча станет последним коллективом-участником «Финала четырёх» нынешнего сезона. Другие три команды, которые вышли в заключительную стадию турнира — «Олимпиакос» (обыграл «Монако» 3-0), «Фенербахче» (обыграл «Жальгирис» 3-1) и «Реал» Мадрид (обыграл «Хапоэль» из Тель-Авива 3-1).

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
НБА в Европе зашла в тупик? Как футбол стал диктовать свои правила в баскетболе НБА в Европе зашла в тупик? Как футбол стал диктовать свои правила в баскетболе
Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android