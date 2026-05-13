«Валенсия» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В среду, 13 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится заключительный игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт пятая встреча с участием испанского клуба «Валенсия» и греческого коллектива «Панатинаикос» из Афин. Матч начнётся в 22:00 мск.

Греческие баскетболисты одержали две победы в Испании, но затем дважды уступили на своём домашнем паркете в Афинах. Победитель сегодняшнего матча станет последним коллективом-участником «Финала четырёх» нынешнего сезона. Другие три команды, которые вышли в заключительную стадию турнира — «Олимпиакос» (обыграл «Монако» 3-0), «Фенербахче» (обыграл «Жальгирис» 3-1) и «Реал» Мадрид (обыграл «Хапоэль» из Тель-Авива 3-1).