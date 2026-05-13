Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Защитник «Зенита» Джузэнг — о втором матче серии с УНИКСом: новая игра, новая возможность

Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится 13 мая в Казани.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас в соперниках отличная команда, и это длинная серия. Очевидно, первая игра была тяжелой битвой. Знаете, я бы сказал, что эмоций стало больше. Так что да, тяжелая борьба. Конечно, хотелось вырвать победу, но нужно двигаться дальше, сосредоточиться на следующей игре — переключить внимание на то, чтобы выиграть следующий матч. Мы заряжены, чтобы снова выйти на площадку. Во втором матче нам нужно продолжать вносить коррективы, становиться лучше и просто делать свою работу. Одна игра позади, но нужно выходить и играть — здесь и сейчас. Поэтому просто подойдем с другим фокусом, это будет совершенно новая игра. Учимся на ошибках и адаптируемся, но не думаем слишком много о прошлом матче. Просто новая игра, новая возможность, и мы ждем ее с нетерпением», — приводит слова Джузэнга официальный сайт «Зенита».

