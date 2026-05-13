Назван главный претендент на защитника «Кливленда» Митчелла

Звёздный защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл может продлить контракт с командой в это межсезонье, но если он не согласится на новое соглашение, то будет обменян в другой клуб.

«Если «Кавальерс» в итоге проиграют, что случится с Донованом Митчеллом? Если он откажется от продления с «Кливлендом», им почти придётся рассматривать обмен Донована, и «Майами» очень серьёзно нацелится на его приобретение», — приводит слова инсайдера Джейка Фишера Basket News.

Митчелл и «Кавальерс» продолжают борьбу во втором раунде плей-офф с «Детройт Пистонс» — счёт в серии 2-2.

В текущем сезоне 29-летний защитник набирает в среднем 27,7 очка, 4,6 подбора и 5,3 передачи.