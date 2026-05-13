Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал клуб, в который может быть обменян Эмбиид

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид попал в число потенциальных целей для обмена в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Джейка Фишера, рассматривается вариант, при котором баскетболист отправится в «Сакраменто Кингз» в обмен на трёхкратного участника Матча всех звёзд Домантаса Сабониса.

«Один долгосрочный сценарий, который действительно упоминают стратеги команд-конкурентов, — это обмен Эмбиида на Домантаса Сабониса с «Сакраменто». Но даже «долгосрочным» это можно назвать с натяжкой. Оба бывших центровых уровня Матча звёзд, вероятно, могли бы использовать новый старт, но нельзя обойти тот факт, что Эмбиид в 32 года выглядит неспособным выдержать глубокий поход в плей-офф, что, безусловно, сокращает список потенциальных претендентов», — приводит слова Фишера Marcstein.substack.

