Дэрил Мори покинул пост президента «Филадельфии Сиксерс»

Дэрил Мори ушёл с должности президента по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» после шести сезонов в клубе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мори пришёл в «Филадельфию» в 2020 году после ухода из «Хьюстон Рокетс». За шесть лет под его руководством команда пять раз выходила в плей-офф, одержав 270 побед при 212 поражениях в регулярных чемпионатах. Однако «Сиксерс» ни разу не проходили дальше второго раунда.

При этом главный тренер Ник Нёрс сохранил свой пост. По информации источника, Нёрс продолжит руководить командой, несмотря на вылет «Сиксерс» во втором раунде плей-офф от «Нью-Йорк Никс» (0-4).