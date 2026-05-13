Президент Единой лиги Кущенко высказался о втором матче серии между УНИКСом и «Зенитом»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии плей-офф между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом», который состоится 13 мая в Казани.

«В нашу большую четвёрку, которая много лет не меняется, никто не может вклиниться. В регулярном сезоне команды покусывают — и «Парма», и «Уралмаш», и «Енисей», и МБА-МАИ иногда очень серьёзное сопротивление лидерам оказывают. Но когда наступает плей-офф, мне кажется, для большой четвёрки фактор своей или гостевой площадки стёрт. Потому что высокопрофессиональный уровень подготовки и желание забрать серию как можно быстрее будут у всех четырёх команд. Сегодняшний матч в Казани может определить, будет ли серия долгой. Понятно, все команды на этой стадии очень близки по уровню.

Но соперники только-только почувствовали возможности друг друга — сильные и слабые стороны. Через пару-тройку матчей они изучат всё наизусть — будут знать, кто как выглядит, на что можно рассчитывать, чего ждать. А самое главное, что в этих сериях будет видно, кто поможет из ротации, из игроков скамейки. Желание у игроков большое, однако нужно помогать не только функциональным состоянием, но и своей готовностью к конкретному противостоянию на площадке», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.