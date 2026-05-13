Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Вембаньяма повторил историческое достижение в плей-офф НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (126:97) записал на свой счёт 27 очков, 17 подборов и пять передач. В возрасте 22 лет и 128 дней француз стал всего четвёртым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 25 очков, 15 подборов и пяти передач в матче плей-офф в возрасте 22 лет или младше.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Окончен
126 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Фокс - 18, Касл - 17, Харпер - 12, Васселл - 12, Шампани - 8, Олиник - 3, Брайант - 3, Уотерс III - 3, Бийомбо - 2, Маклафлин, Корнет, Пламли, Барнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Макдэниелс - 17, Рэндл - 17, Досунму - 16, Рид - 12, Конли - 5, Гобер - 4, Беранже - 3, Шеннон - 2, Андерсон - 1, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Хиланд, Пуллин, Кларк, Фриман, Зикарски

В этом списке Вембаньяма присоединился к разыгрывающему «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончичу, а также к легендарным Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару. По возрасту он стал третьим: быстрее него этого рубежа достигали только Мэджик Джонсон (20 лет 276 дней) и Лука Дончич (21 год 177 дней).

«Сан-Антонио» повёл в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится в ночь на 16 мая в Миннеаполисе.

