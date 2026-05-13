Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Вашингтон» открыт для обмена первого пика драфта НБА — источник

Комментарии

«Вашингтон Уизардс» рассматривает возможность обмена права на первый номер выбора на драфте НБА 2026 года, хотя окончательное решение ещё не принято.

«Ожидается, что «Уизардс» используют первый пик, мне рассказали, что они открыты для обсуждения предложений по нему», — сообщает инсайдер Andscape Марк Спирс.

В числе потенциальных кандидатов на первый номер — форвард Эй Джей Дибанца. В своём дебютном сезоне в NCAA он набирал 25,5 очка, делал 6,8 подбора и 3,7 передачи за игру.

Напомним, первый раунд драфта пройдёт 23 июня, а второй — 24 июня.

Ранее стало известно, что российский защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко подал заявку на участие в драфте-2026.

