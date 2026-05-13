Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих пройдёт в Москве на ВДНХ

15 и 16 мая на ВДНХ состоится третий и самый масштабный Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих инклюзивного проекта «тихий! баскетбол». Соревнования пройдут на открытой площадке у павильона №57 в рамках Всероссийской выставки «Спорт. Спорт. Спорт». Вход на игры свободный.

Российская федерация баскетбола (РФБ) проводит Суперкубок в третий раз и вновь установила рекорд по числу участников. На корт выйдут 24 команды: 16 мужских и восемь женских коллективов. Пара-атлеты приедут из разных регионов страны — Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Твери, Белгорода, Ростова-на-Дону, Челябинска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Новокузнецка. РФБ покрывает все расходы спортсменов на участие в турнире.

Мероприятие реализуется при поддержке Профессиональной киберспортивной лиги. В программу Суперкубка по баскетболу 3х3 среди глухих впервые войдут «Киберброски» — гибридный формат соревнований, объединяющий цифровые технологии и баскетбольное мастерство. Турнир пройдёт в симуляторе NBA 2K на консолях PlayStation 5 специально для глухих спортсменов. Призовой фонд «Кибербросков» составит 210 тыс. рублей.

Андрей Кириленко (президент Российской федерации баскетбола): «Наш третий Суперкубок — это наглядное свидетельство того, как быстро растёт и развивается «тихий! баскетбол». В этом году турнир примет рекордное число команд глухих и слабослышащих спортсменов со всей страны. Вместе с Профессиональной Киберспортивной Лигой мы расширяем возможности для адаптивных спортсменов на корте и в цифровом пространстве и делаем частью программы «Киберброски». 3х3 — очень динамичный формат баскетбола, поэтому посетителей выставки ждут зрелищные игры».

Айша Омарова (генеральный директор Профессиональной киберспортивной лиги):

«После успешного дебюта «Кибербросков» на Международном Кубке Губернатора в Челябинске мы убедились: этот формат работает для разных категорий спортсменов и по-настоящему их захватывает. Суперкубок — следующий шаг. Мы рады адаптировать турнир для глухих атлетов и уверены, что соревновательный азарт, который возникает на площадке и за ее пределами, доступен каждому».