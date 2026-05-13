Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Диллон Брукс отреагировал на смерть бывшего партнёра по «Мемфису» Брэндона Кларка

Диллон Брукс отреагировал на смерть бывшего партнёра по «Мемфису» Брэндона Кларка
Форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс опубликовал пост в социальных сетях после смерти бывшего партнёра по «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка.

«Покойся с миром, брат. Люблю тебя. Ты навсегда останешься в памяти», — написал Брукс в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет. По информации источников, возможной причиной смерти могла стать передозировка.

Кларк начал карьеру в НБА в 2019 году в составе «Мемфис Гриззлиз». На тот момент за команду уже выступал Брукс. Вместе баскетболисты провели четыре сезона — с 2019 по 2023 год, трижды выходили в плей-офф, однако дальше полуфинала Западной конференции пройти не смогли.

