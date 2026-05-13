Диллон Брукс отреагировал на смерть бывшего партнёра по «Мемфису» Брэндона Кларка

Форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс опубликовал пост в социальных сетях после смерти бывшего партнёра по «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка.

«Покойся с миром, брат. Люблю тебя. Ты навсегда останешься в памяти», — написал Брукс в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет. По информации источников, возможной причиной смерти могла стать передозировка.

Кларк начал карьеру в НБА в 2019 году в составе «Мемфис Гриззлиз». На тот момент за команду уже выступал Брукс. Вместе баскетболисты провели четыре сезона — с 2019 по 2023 год, трижды выходили в плей-офф, однако дальше полуфинала Западной конференции пройти не смогли.